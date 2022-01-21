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В ОРДЛО обнаружили более сотни единиц военной техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей

21 января 2022, 14:48

В ОРДЛО обнаружили более сотни единиц военной техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей

За минувшие сутки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксирована 101 единица военной техники вооруженных формировании РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей, сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении указано, что украинской стороной СЦКК обнаружены очередные факты нарушений «Минска» со стороны незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО.

Так, за минувшие сутки дополнительно удалось зафиксировать 101 единицу техники, которая размещена в нарушение Минских договоренностей, то есть с нарушением линии отвода.

В зоне действия «первого армейского корпуса» обнаружены 13 единиц вооружения и военной техники. В частности, обнаружены танк неустановленного типа и 2 боевые бронированные машины в районе Бойковского (67 км от линии столкновения), а также 10 танков неустановленного типа в районе Тернового (57 км от линии столкновения).

В зоне действий «второго армейского корпуса» обнаружены 88 единиц вооружения и военной техники, отметили в генштабе.

Так, один миномет с нарушением линии отвода обнаружен у Берегового (23 км от линии столкновения), 14 танков неустановленного типу у Мирного (28 км от линии столкновения), а также 10 самоходных гаубиц и 12 единиц буксировочной артиллерии неустановленного типа.

В районе Мирного также обнаружена 51 боевая бронированная машина.

В генштабе отметили, что незаконными вооруженными формированиями чинились препятствия работе СММ ОБСЕ. В районе населенного пункта Корсунь представитель незаконных вооруженных формирований с оружием не пропустил патруль СММ в восточном направлении.

«Зафиксированное нарушение со стороны вооруженных формирований РФ свидетельствует о систематическом создании ними предпосылок для дальнейшей эскалации на линии столкновения, а также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей», — подчеркнули в генштабе.

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