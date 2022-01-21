Три тысячи квартир для переселенцев приобретут в этом году — Верещук

Три тысячи квартир для переселенцев планируют купить по государственным программам в 2022 году. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время рабочей поездки в Донецкую область, передает «Суспілне».



По ее словам, жилье будут покупать по программам трех министерств.



«Наша программа, которая предусматривает 70 на 30 будет эффективно сработана. 5,5 миллиарда будет использовано министерством ветеранов для закупки жилья для воинов АТО, из числа ветеранов из числа ВПЛ. И 20 миллиардов зарезервировано в министерстве экономики для разработки программы для тех людей, из числа ВПЛ в том числе, выполняющих функции государства — наши врачи, наши учителя, то есть все, кто являются бюджетниками» — добавила Верещук.



Верещук отметила, что на сегодняшний день только 12 процентов переселенцев имеют собственное жилье.



В прошлом году в Донецкой области жилье за ​​счет правительственной программы получила 71 семья из числа внутренне перемещенных лиц.