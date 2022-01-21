В Минздраве прогнозируют на февраль до 60 тысяч случаев COVID-19 в сутки

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поделился прогнозом о дальнейшей ситуации с коронавирусом в стране, передает Liga.



По его словам, страну ожидает резкий всплеск заболеваемости COVID-19 во время вспышки штамма «Омикрон». Уже в феврале заболеть могут примерно миллион украинцев.



Кузин уточнил, что в следующем месяце суточная статистика заболеваний коронавирусом может достичь 59 000 случаев. Что касается самых высоких показателей заболеваемости, то они будут зафиксированы 20-25 февраля, прогнозирует он. Причем эти цифры санврач назвал «достаточно оптимистичным прогнозом».



«Американские прогнозы, которые делают для Украины, показывают пиковые показатели заболеваемости на середину февраля. При этом ожидается довольно быстрый спад до 1 апреля», — уточнил он.



По словам Кузина, опыт других стран показывает, что волна «Омикрона» растет в течение 1-1,5 недели, а спад заболеваемости происходит так же быстро.



«Фактически это волна на 1,5 месяца максимум. В это время стоит ожидать пиковых нагрузок на систему здравоохранения и на работу объектов критической инфраструктуры», — резюмировал главный санитарный врач.

За минувшие сутки, 20 января, в Украине выявили 20 156 случаев заражения коронавирусом, что на 1 677 случаев больше, чем днем ранее.