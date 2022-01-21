В Кремле призвали не усиливать напряженность в вопросе признания «Л-ДНР»

К теме дальнейшего будущего самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» следует подходить аккуратно, не усиливая напряженность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



Он подчеркнул, что не будет комментировать «саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе».



«Но хотелось бы отметить, что в настоящий момент, когда ситуация настолько напряженная и чувствительная, очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности», — отметил представитель Кремля в ходе сегодняшнего общения с журналистами.



Он подчеркнул важность понимания ответственности за шаги вокруг тематики, которая затрагивает Украину, учитывая напряженную ситуацию.



В адрес авторов инициативы о признании «Л-ДНР» Песков сказал, чтобы те «не пытались зарабатывать какие-либо политические шаги на такой тонкой и хрупкой материи».



Ранее Песков заявил, что не будет комментировать предложение о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет рассмотрен Госдумой.

19 января депутаты от Компартии России внесли проект постановления, предлагающий официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «Л-ДНР».



Сегодня стало известно, что на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций Госдумы по проекту КПРФ об обращении к Путину для признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а затем документ рассмотрит Совет Думы.