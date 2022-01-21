На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений

При проверке безопасности труда на шахтах неподконтрольного Украине Донбасса выявлено более 6 000 нарушений. Такую информацию озвучили в «гортехнадзоре ДНР», передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Инспекторы провели с 22 ноября по 17 декабря 2021 года обследования 50 очистных и 55 подготовительных забоев, в ходе чего было обнаружено 6 015 нарушений требований правил, предусматривающих соблюдение безопасности в шахтах и охрану труда, говорится в сообщении.



Проверки предполагали проведение контроля предупреждения взрывов метана и угольной пыли, проветривания шахт, наличия и исправного состояния аппаратов аэрогазового контроля, эффективности дегазации. Однако проверяющими были выявлены аварийное загазирование выработок, нарушения эксплуатации аппаратуры аэрогазового контроля и прочее.



За тот период, пока проводились проверки, пришлось 128 раз запретить ведение работ. За выявленные нарушения 60 работников привлекли к админответствености, отметили в «гортехнадзоре ДНР».