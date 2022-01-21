Сжег боеприпасы, ранил сослуживцев: На Донетчине будут судить бывшего военного

В Донецкой области будут судить бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины за уничтожение оружия и военного имущества. Об этом сообщает областная спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.



По данным следствия, бывший военнослужащий одной из воинских частей в Донецкой области, при исполнении обязанностей в районе проведения ООС, нарушил установленные законодательством требования пожарной безопасности, что стало причиной пожара.



«В результате двое сослуживцев получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Также было уничтожено оружие, боеприпасы и другое военное имущество, что нанесло ущерб государству ориентировочно на сумму 170 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



В спецпрокуратуре отметили, что 20 января в суд направлен обвинительный акт по фактам нарушения требований пожарной безопасности с причинением тяжких последствий и уничтожения военного имущества (ч. 2 ст. 270, ч.2 412 УК Украины).

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