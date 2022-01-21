На Донетчине будут судить бывшего первого замглавы «администрации» Новоазовского района при «ДНР»

В Донецкой области будут судить 51-летнего жителя Горловки, который находился в должности первого заместителя главы «администрации» Новоазовского района при группировке «ДНР». В суд направлен обвинительный акт, сообщает Донецкая областная прокуратура.



«Досудебным расследованием установлено, что с марта 2015 года по май 2019 года мужчина, состоя в должности так называемого первого заместителя главы администрации Новоазовского района, участвовал в деятельности оккупационной администрации Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В частности, в материалах дела отмечается, что мужчина обеспечивал исполнение незаконных распоряжений главы псевдоадминистрации. Кроме того, он проводил агитационные встречи с жителями района и привлекал их в ряды возглавляемой им ячейки «ДНР», в том числе используя подконтрольные средства массовой информации.



Экс-«чиновника» обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.