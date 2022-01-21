Глава МВД: Большинство сообщений о «минировании» поступает с неподконтрольных территорий или РФ

В Украине в последнее время значительно увеличилось количество сообщений о якобы заминировании в общественных местах. Однако все они — фейковые, и это часть активизации гибридной войны против Украины. Такое заявление сделал глава министерства внутренних дел Денис Монастырский.



«За аналогичный период прошлого года в городе Киеве было всего два таких сообщения, а в этом году их уже 188. Все они неправдивые. Такое увеличение количества фейковых заминирований непосредственно связано с активизацией гибридной войны против Украины на уровне с последними кибератаками и информационной истерией в российских СМИ», — сказал Монастырский в видеообращении, опубликованном в Facebook.



Он отметил, что органы полиции с соответствующими службами проверяют каждое сообщение.



«Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из Российской Федерации», — заявил глава МВД.



Монастырский подчеркнул, что это делается для распространения паники, однако «те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают».



Министр заверил, что силы правопорядка находятся в полной готовности, сохраняют спокойствие и профессионально выполняют свое дело.