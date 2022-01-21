Донетчина второй год подряд лидирует по программе «Большое строительство» — глава ОГА

Донецкая область второй год лидирует среди других регионов Украины по реализации программы «Большое строительство». Об этом глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил во время отчета за 2021 год.



«Наши высокие результаты — очень четкий сигнал в сторону оккупированной территории: там, где Украина — там развитие и процветание. И это, кстати, одна из причин, почему оккупанты всячески ограничивают доступ людей к свободной части Украины», — отметил Кириленко.



Он рассказал, что в прошлом году в рамках программы работы проходили на 42 объектах Донетчины. Их общая стоимость составила 3 млрд гривен, в том числе в 2021 году на проведение работ было предусмотрено 1,4 млрд гривен.



Кириленко уточнил, что из этих 42 объектов 37 было начато еще в предыдущие годы, пять стартовали непосредственно в 2021 году — это ЦНАП в Угледаре, диагностический центр в Волновахе, лесной семенно-селекционный центр в Лимане, детский сад в Краматорске, бассейн общеобразовательной школы № 6 в Торецке.



За прошлый год были завершены работы на 28 объектах, в том числе это: 8 школ, 3 детских сада, 5 учреждений здравоохранения, 1 спортивное учреждение, 2 бассейна, 4 учреждения культуры, семенной и реабилитационный центры, соцгородок и общежитие для переселенцев, очистные сооружения. Остальные 14 объектов готовы более чем на 70% и должны быть завершены уже в этом, 2022-м, году.