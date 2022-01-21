Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донетчина второй год подряд лидирует по программе «Большое строительство» — глава ОГА

21 января 2022, 21:59

Донетчина второй год подряд лидирует по программе «Большое строительство» — глава ОГА

Донецкая область второй год лидирует среди других регионов Украины по реализации программы «Большое строительство». Об этом глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил во время отчета за 2021 год.

«Наши высокие результаты — очень четкий сигнал в сторону оккупированной территории: там, где Украина — там развитие и процветание. И это, кстати, одна из причин, почему оккупанты всячески ограничивают доступ людей к свободной части Украины», — отметил Кириленко.

Он рассказал, что в прошлом году в рамках программы работы проходили на 42 объектах Донетчины. Их общая стоимость составила 3 млрд гривен, в том числе в 2021 году на проведение работ было предусмотрено 1,4 млрд гривен.

Кириленко уточнил, что из этих 42 объектов 37 было начато еще в предыдущие годы, пять стартовали непосредственно в 2021 году — это ЦНАП в Угледаре, диагностический центр в Волновахе, лесной семенно-селекционный центр в Лимане, детский сад в Краматорске, бассейн общеобразовательной школы № 6 в Торецке.

За прошлый год были завершены работы на 28 объектах, в том числе это: 8 школ, 3 детских сада, 5 учреждений здравоохранения, 1 спортивное учреждение, 2 бассейна, 4 учреждения культуры, семенной и реабилитационный центры, соцгородок и общежитие для переселенцев, очистные сооружения. Остальные 14 объектов готовы более чем на 70% и должны быть завершены уже в этом, 2022-м, году.

Читайте также:

Работают около 300 человек: На Донетчине показали строительство медгородка областной больницы 

Еще по теме

Люди
Павел Кириленко
Места
Донецкая область
Прочее
Большое строительство

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:12
На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений
13:36
Занимались нелегальными переводами и платили налоги «ЛНР». СБУ разоблачила финцентр в Луганске
11:26
Пытали и ограничили доступ к лекарствам. Денисова рассказала о пленнике «ЛНР»
10:17
«ДНР» заявила о смерти еще 21 пациента с COVID-19
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 января
20:54
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 января: Правила въезда-выезда
15:17
В «ЛНР» назвали количество вакцинированных от коронавируса
14:52
В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус, есть пострадавшие
11:42
Богдан Ковальчук с 17 лет находится в плену «ДНР», он нуждается в лечении — Денисова
11:25
«ДНР»: Еще 243 заболевших и 28 умерших от ковида
09:28
В Совете федерации РФ высказались насчет признания «ДНР» и «ЛНР»
08:25
«ЛНР»: Шестеро умерших от COVID-19 и 42 заболевших
20:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 января
16:36
Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова
11:40
«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы
все новости
22:53
На КПВВ «Новотроицкое» открыли пункт вакцинации от COVID-19
22:24
Воинский учет для женщин: Минобороны разработало новую редакцию приказа
21:59
Донетчина второй год подряд лидирует по программе «Большое строительство» — глава ОГА
21:38
Для экономической устойчивости: Канада предоставит Украине кредит до 120 миллионов долларов
20:59
Глава МВД: Большинство сообщений о «минировании» поступает с неподконтрольных территорий или РФ
20:30
На Донетчине будут судить бывшего первого замглавы «администрации» Новоазовского района при «ДНР»
19:47
Страны Балтии отправляют в Украину ракеты Javelin и Stinger: Заявление министров обороны
19:18
США готовы отвечать пропорционально и на невоенное давление России на Украину — Блинкен
18:56
Вез почти 2 миллиона рублей: На Луганщине пограничники задержали «курьера» с деньгами
18:22
Сжег боеприпасы, ранил сослуживцев: На Донетчине будут судить бывшего военного
18:07
Боевики не нарушали тишину на Донбассе с полуночи
17:12
На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений
16:48
США думают над эвакуацией семей дипломатов из Украины — Bloomberg
16:42
Выборы в Славянске могут пройти осенью
16:15
В Кремле призвали не усиливать напряженность в вопросе признания «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция