Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Воинский учет для женщин: Минобороны разработало новую редакцию приказа

21 января 2022, 22:24

Воинский учет для женщин: Минобороны разработало новую редакцию приказа

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин. Документ направлен на согласование в министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в новой версии приказа определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Данные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Раньше речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

«Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, которые требуют воинского учета женщин на данном этапе», — прокомментировал министр обороны Алексей Резников.

Согласно разъяснению Минобороны, новый список охватывает преимущественно специальности и профессии в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный перечень будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.

«Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА — это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно — будет сделано. Этот процесс уже запущен», — сказал Резников.

Также глава Минобороны разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны встать на воинский учет.

«Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные — это граждане, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на воинский учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента постановки на учет они не являются такими», — отметил Алексей Резников.

Министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря. Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет.

Беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно будет встать на воинский учет, если их специальности и/или профессии есть в перечне приказа министерства обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию об отмене воинского учета для женщин поддержал сокращение перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат воинскому учету.

Читайте также:

Такой же, как для мужчин: В Минобороны рассказали о порядке взятия женщин на воинский учет 

Еще по теме

Люди
Женщины
Прочее
воинский учет
Организации
Минобороны

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:12
На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений
13:36
Занимались нелегальными переводами и платили налоги «ЛНР». СБУ разоблачила финцентр в Луганске
11:26
Пытали и ограничили доступ к лекарствам. Денисова рассказала о пленнике «ЛНР»
10:17
«ДНР» заявила о смерти еще 21 пациента с COVID-19
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 января
20:54
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 января: Правила въезда-выезда
15:17
В «ЛНР» назвали количество вакцинированных от коронавируса
14:52
В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус, есть пострадавшие
11:42
Богдан Ковальчук с 17 лет находится в плену «ДНР», он нуждается в лечении — Денисова
11:25
«ДНР»: Еще 243 заболевших и 28 умерших от ковида
09:28
В Совете федерации РФ высказались насчет признания «ДНР» и «ЛНР»
08:25
«ЛНР»: Шестеро умерших от COVID-19 и 42 заболевших
20:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 января
16:36
Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова
11:40
«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы
все новости
22:53
На КПВВ «Новотроицкое» открыли пункт вакцинации от COVID-19
22:24
Воинский учет для женщин: Минобороны разработало новую редакцию приказа
21:59
Донетчина второй год подряд лидирует по программе «Большое строительство» — глава ОГА
21:38
Для экономической устойчивости: Канада предоставит Украине кредит до 120 миллионов долларов
20:59
Глава МВД: Большинство сообщений о «минировании» поступает с неподконтрольных территорий или РФ
20:30
На Донетчине будут судить бывшего первого замглавы «администрации» Новоазовского района при «ДНР»
19:47
Страны Балтии отправляют в Украину ракеты Javelin и Stinger: Заявление министров обороны
19:18
США готовы отвечать пропорционально и на невоенное давление России на Украину — Блинкен
18:56
Вез почти 2 миллиона рублей: На Луганщине пограничники задержали «курьера» с деньгами
18:22
Сжег боеприпасы, ранил сослуживцев: На Донетчине будут судить бывшего военного
18:07
Боевики не нарушали тишину на Донбассе с полуночи
17:12
На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений
16:48
США думают над эвакуацией семей дипломатов из Украины — Bloomberg
16:42
Выборы в Славянске могут пройти осенью
16:15
В Кремле призвали не усиливать напряженность в вопросе признания «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция