Воинский учет для женщин: Минобороны разработало новую редакцию приказа

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин. Документ направлен на согласование в министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины, сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, в новой версии приказа определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Данные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Раньше речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.



«Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, которые требуют воинского учета женщин на данном этапе», — прокомментировал министр обороны Алексей Резников.



Согласно разъяснению Минобороны, новый список охватывает преимущественно специальности и профессии в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный перечень будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.



«Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА — это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно — будет сделано. Этот процесс уже запущен», — сказал Резников.



Также глава Минобороны разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны встать на воинский учет.



«Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные — это граждане, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на воинский учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента постановки на учет они не являются такими», — отметил Алексей Резников.

Министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря. Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет.



Беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно будет встать на воинский учет, если их специальности и/или профессии есть в перечне приказа министерства обороны Украины.



Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию об отмене воинского учета для женщин поддержал сокращение перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат воинскому учету.