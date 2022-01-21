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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 января

21 января 2022, 23:52

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 января

Ситуация с распространением COVID-19

За сутки от осложнений вследствие коронавирусной болезни скончались восемь человек на подконтрольной властям территории Донецкой области. Диагноз COVID-19 установили еще у 631 человека. С начала пандемии зафиксировано 172 769 случая инфицирования, 164 275 пациентов выздоровели, 5256 человека умерли.

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус обнаружили у 285 человек. От осложнений умер 21 человек. По состоянию на 21 января «ДНР» признает 121 555 случаев инфицирования . Из них 109 192 человека выздоровели, летальных случаев — 9479.

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 251 новый случай заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще пятеро больных. За все время исследований ковид подтвержден в 61 661 случае. Выздоровели 57 611 пациентов, 2 252 человек умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировали 51 новый случай заражения. Умер один ранее заболевший. В ОРЛО с начала пандемии выявлено 22 117 случаев COVID-19. Выписаны из больниц 18 542 человека, а 3 136 человек умерли.

Политика

Россия будет готова отдать Донбасс при условии, что Украина забудет про Крым, заявил президент Владимир Зеленский. При этом Зеленский заверил, что"Крым никто не забудет".

В Женеве состоялись переговоры государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Госсекретарь США предложил РФ отвести войска и начать переговоры для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Для этого, по словам Блинкена, президент США Джо Байден готов снова встретиться с Владимиром Путиным. Госсекретарь также сообщил, что США на следующей неделе предоставят российской стороне письменный ответ относительно предложенных Москвой гарантий безопасности.

На следующей неделе пройдут консультации с главами фракций Госдумы по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину для признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а затем документ рассмотрит Совет Думы. К теме дальнейшего будущего самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» следует подходить аккуратно, не усиливая напряженность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» не являются «независимыми республиками», потому что их представители при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года отозвали итоги «референдума».

Украина и Россия с одобрением относятся к идее посредничества Турции в переговорном процессе между странами, пишет Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Эстония, Литва и Латвия получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и продолжают тесно сотрудничать, чтобы оперативно доставить его в Украину. Великобритания на этой неделе отправила в Украину бойцов спецназа и 2 000 единиц противотанкового оружия. Готовность осуществить поставки вооружения Украине на фоне агрессии РФ также выразили Чехия и Нидерланды.

На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут эвакуировать семьи американских дипломатов. По крайней мере, в США рассматривают такую возможность, пишет Bloomberg.

Права человека

Пленный украинец Юрий Мерзлый, которого боевики почти 4 года удерживают в Краснолуцкой исправительной колонии № 19, болеет сахарным диабетом и нуждается в немедленном лечении. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала ОБСЕ и Международный комитет Красного креста способствовать его скорейшему освобождению.

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