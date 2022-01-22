В Украине за сутки подтвердили свыше 22 тысяч новых случаев коронавируса

За пятницу, 21 января, в Украине выявили 22 473 случая заражения коронавирусом, что на 2 317 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 4 610 пациентов, умерли 136 человек. Вчера госпитализировали 2 608 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 842 011 человек. Из них выздоровели 3 580 878 пациентов, а умерли 99 129 человек.



Вчера вакцинировались 91 310 человек.



С начала прививочной кампании вакцинированы 15 141 199 человек, из них получили первую дозу — 15 141 197 человек, получили две дозы — 14 443 593 человека. Получили дополнительную дозу — 12 689 человек, бустерную дозу — 193 211 человек. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.