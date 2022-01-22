«ЛНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и восьми умерших за сутки

За минувшие сутки, 21 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



При этом за сутки умерли восемь ранее заболевших, а выздоровел 31 пациент.



В ОРЛО с начала пандемии зарегистрировано 22 145 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из больниц 18 573 человека, а 3 144 человека умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.