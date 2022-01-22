Зеленский ввел санкции против российского дизайнера Артема Лебедева, ряда крымских чиновников и российских судей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по персональным санкциям. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)"», — говорится в сообщении.



Указ вступает в силу со дня опубликования.



В частности, под санкции попал известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Согласно решению СНБО, на территории Украины ему заблокируют активы и проведение финансовых операций.



В список персональных санкций включены 18 судей РФ. Также санкции введены против российских «чиновников», ныне проживающих на территории временно оккупированного Крыма.



Согласно указу, ограничения предусматривают блокирование активов, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.



Срок применения санкций составляет 5 лет.

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