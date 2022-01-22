Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Продолжение гибридной войны: В Сети якобы продают базу данных «Дії», Минцифры отрицает

22 января 2022, 12:49

Продолжение гибридной войны: В Сети якобы продают базу данных «Дії», Минцифры отрицает

В интернете неизвестные разместили объявления о продаже данных 2 миллионов украинцев, якобы из системы «Дія». В Минцифры заявили, что объявление о продаже «слитых» данных в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны против Украины. Однако IТ-специалисты говорят, что данные похожи на «живые».

«Украина продолжает защищаться в гибридной войне. Основная цель врага — подорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" данных украинцев. Начиная с минувших выходных, в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января. Среди них много объявлений касается продажи базы данных "Дія". Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора», — заявили в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что пользователями мобильного приложения «Дія» являются 13,5 млн украинцев. Оно не хранит персональные данные, а только отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах. Посетителями портала «Дія» являются более 13 миллионов украинцев, а не 2 миллиона, как отмечается в объявлениях.

«Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года. Сейчас украинские киберспециалисты объединятся, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника», — резюмировали в Минцифры.

Подобную позицию озвучили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Это обычная афера: максимум кибермошенники продают некоторые старые данные, скомплектованные из многих баз, слитых до 2019 года. А в этом же случае при попытке купить (соответствующие органы работают) выставленные "данные" — продавцы просто исчезают. Могут и вместе с деньгами доверчивых покупателей. Так что перед нами очередное проявление гибридной войны: и государство информационно уколоть, да еще и денег попробовать на этом заработать», — говорится в сообщении Центра.

В то же время IТ-специалисты говорят, что данные похожи на настоящие.

Информацию об утечке также опубликовали Украинская ассоциация IT-специалистов и коммьюнити Defcon Kyiv. По их данным, вчера, 21 января, новый пользователь одного из тематических форумов под ником FreeCivilian выставил объявления на продажу за $15 000 данных миллионов украинцев, утверждая их происхождение с сайта diia.gov.ua. 

В подтверждение правдивости своих слов пользователь выставил несколько пробных файлов разного размера. В них содержатся персональные данные людей, файлы различных документов, которые пользователи загружали в приложение и на портал «Дія» (паспорта и ID-карты, водительские удостоверения, паспорта для выезда за границу и т.д.) и проч.

Разработчик приложения «Джура», сотрудничающий с министерством обороны Украины, Владимир Пасика написал в Facebook, что ситуация «выглядит так, что либо кто-то из бывших работников сдампил проект, либо все вынесли во время последней атаки».


Хакер Шон Таунсенд отмечает, что неизвестные выложили на RaidForums «данные из (предположительно) «Дії», которая (вероятно) ничего не сохраняет».


«Новости Донбасса» обратились за разъяснением в Минцифры, поскольку «пробник», который выставлен, содержит действия пользователей за 2020 и за 2021 годы, а не только данные до 2019 года, как это было заявлено госструктурами.

Масштабная хакерская атака на украинские государственные сайты произошла в ночь с 13 на 14 января. Хакеры оставили на сайте МИД Украины сообщение, в котором утверждали, что завладели персональными данными украинцев.

Читайте также:

СБУ обнаружила российский след в масштабной кибератаке на Украину 

Еще по теме

Прочее
Дія Кибератаки

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:56
«ДНР» заявила о 325 новых случаях ковида за сутки
09:13
«ЛНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и восьми умерших за сутки
17:12
На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений
13:36
Занимались нелегальными переводами и платили налоги «ЛНР». СБУ разоблачила финцентр в Луганске
11:26
Пытали и ограничили доступ к лекарствам. Денисова рассказала о пленнике «ЛНР»
10:17
«ДНР» заявила о смерти еще 21 пациента с COVID-19
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 января
20:54
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 января: Правила въезда-выезда
15:17
В «ЛНР» назвали количество вакцинированных от коронавируса
14:52
В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус, есть пострадавшие
11:42
Богдан Ковальчук с 17 лет находится в плену «ДНР», он нуждается в лечении — Денисова
11:25
«ДНР»: Еще 243 заболевших и 28 умерших от ковида
09:28
В Совете федерации РФ высказались насчет признания «ДНР» и «ЛНР»
08:25
«ЛНР»: Шестеро умерших от COVID-19 и 42 заболевших
20:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 января
все новости
12:49
Продолжение гибридной войны: В Сети якобы продают базу данных «Дії», Минцифры отрицает
11:56
«ДНР» заявила о 325 новых случаях ковида за сутки
10:29
Посольство США в Украине запросило разрешение на эвакуацию части сотрудников — CNN
10:14
Зеленский ввел санкции против российского дизайнера Артема Лебедева, ряда крымских чиновников и российских судей
09:13
«ЛНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и восьми умерших за сутки
08:42
На Донбассе со вчерашнего дня сохраняется «тишина»
08:11
В Украине за сутки подтвердили свыше 22 тысяч новых случаев коронавируса
23:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 января
22:53
На КПВВ «Новотроицкое» открыли пункт вакцинации от COVID-19
22:24
Воинский учет для женщин: Минобороны разработало новую редакцию приказа
21:59
Донетчина второй год подряд лидирует по программе «Большое строительство» — глава ОГА
21:38
Для экономической устойчивости: Канада предоставит Украине кредит до 120 миллионов долларов
20:59
Глава МВД: Большинство сообщений о «минировании» поступает с неподконтрольных территорий или РФ
20:30
На Донетчине будут судить бывшего первого замглавы «администрации» Новоазовского района при «ДНР»
19:47
Страны Балтии отправляют в Украину ракеты Javelin и Stinger: Заявление министров обороны
все новости
ВИДЕО
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция