Зеленский: Мы провозгласим новый Акт воссоединения Украины на Донбассе и в Крыму

Украинцы обязательно провозгласят новый Акт воссоединения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий в Запорожской области по случаю Дня соборности.



«Дорогие украинцы, дорогие крымчане и наши граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Более 100 лет назад был провозглашен Акт воссоединения. Объединились столетиями оторванные одна от другой части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И, к сожалению, достаточно долго — уже 8-й год подряд. Но для нас это время, словно столетие. И я знаю, что мы точно будем вместе. И уверен, что не через века, а как можно быстрее. В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт воссоединения, и будем отмечать его ежегодно», — сказал Зеленский.



Президент добавил, что в будущем в Украине обязательно появятся новые традиции.



В этом контексте он напомнил, как в 1990 году более миллиона украинцев в знак объединения и соборности взялись за руки, создав непрерывную живую цепь единства.