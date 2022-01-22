Запад уже не сможет изменить ситуацию: Кулеба — о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси

Запад мог предотвратить сценарий размещения ядерного оружия в Беларуси, но если она примет такое решение, то теперь изменить ситуацию уже не получится. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».



Он отметил, что Украина с 2014 года говорила западным партнерам, что речь идет не только о локальном конфликте, но и о мировой безопасности.



«И вот сейчас, если Беларусь разместит на своей территории ядерное оружие, то это ядерное оружие будет стоять вплотную к границе ЕС, вплотную к границе стран НАТО. Это уже будет доказательством того, о чем мы все это время говорили, что нужно действовать, чтобы предотвратить такие сценарии. И если бы нас услышали еще тогда, в 2014 году, возможно, мы сейчас не имели бы такой ситуации в Беларуси, не имели бы ускоренного создания, ускорения интеграции в союзном государстве и не имели бы перспективы размещения ядерного оружия на территории Беларуси», — сказал глава украинского МИД.



Кулеба подчеркнул, что теперь решение будет приниматься между Россией и Беларусью.



«Но правда будет в том, что у Запада уже нет рычагов на то, чтобы изменить эту позицию, изменить эту ситуацию», — добавил глава МИД.

Александр Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по новой конституции Беларуси. Среди прочего, из проекта исключена статья о желании государства сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным. Это может позволить Минску разместить на территории страны российское ядерное оружие и вступить в широкомасштабный военный союз с Россией. Решение, вынесенное на голосовании, вступит в силу через десять дней после публикации.



Поправки в основной закон Лукашенко пообещал во время массовых протестов в крупных городах страны летом 2020 года. Новая редакция конституции позволяет ему сохранять власть в стране и в дальнейшем — несмотря на то, что изначально документ анонсировался как своеобразная уступка протестующим против результатов президентских выборов, где он был объявлен победителем.