На Донбасс в результате обстрела пострадал украинский военный

На Донбассе за сутки 22 января в результате обстрелов пророссийских боевиков получил боевую травму украинский военный. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных Сил.



Там отметили, что в течение суток боевики 3 раза открывали огонь: неподалеку от Майского и непосредственно по этому населенному пункту, а также возле Водяного. Возле последнего они также использовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили припас ВОГ-25.



Так, один военнослужащий получил боевое травмирование. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное.



