ОБСЕ заметила 22 «Града», которые разместила «ЛНР» в нарушение соглашений

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 22 2реактивных системы залпового огня «Град», которые были размещены в нарушение линий отвода на подконтрольной группировке «ЛНР» территории.



Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Так, 22 «Града» заметил патруль миссии 21 января вблизи Хрустального (до декоммунизации Красный Луч) в 56 километрах к юго-западу от Луганска.



Данное вооружение подпадает под действие Минских соглашений об отводе вооружений.

За 20 января украинская сторона СЦКК заявила об обнаружении более 100 единиц военной техники незаконных вооруженных формировании, которая размещена с нарушением Минских соглашений в ОРДЛО.