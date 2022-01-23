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В МИД РФ отрицают информацию о подготовке госпереворота в Украине

23 января 2022, 11:18

В МИД РФ отрицают информацию о подготовке госпереворота в Украине

В министерстве иностранных дел России назвали дезинформацией и провокацией заявление МИД Великобритании о подготовке Москвой переворота в Украине.

«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Великобритании прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — заявили в МИД России.

Экс-нардеп Евгений Мураев, которого в Великобритании назвали потенциальным кандидатом на роль лидера Украины после переворота, сказал, что «нечего комментировать», так как он является гражданином Украины и все еще находится под российскими санкциями.

В то же время источники CNN заявили, что США также располагают информацией о планах РФ установить в Украине пророссийского лидера.

«Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму продолжающуюся войну. Это включает такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия», — написано в сообщении.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Украине на фоне вероятного военного вторжения. Согласно заявлению британцев, потенциальным кандидатом на роль лидера является бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

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