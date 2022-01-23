Лондон пригрозил санкциями в случае установления пророссийского режима в Украине

Великобритании введи санкции против России, если к власти в Украине придет пророссийский режим. Об этом заявил заместитель премьер-министра Великобритании и министр юстиции Доминик Рааб, передает Sky News.



«Украина — это свободная страна, которая может самостоятельно решать свою судьбу. Мы будем их поддерживать, когда они будут себя защищать. Международное сообщество, союзники из Европы, США и НАТО, мы стоим бок о бок, когда говорим, что будут очень серьезные последствия, если Россия попытается проникнуть в Украину или приведет к власти марионеточный режим», — сказал Рааб.



По его словам, речь идет о серьезных мерах против Москвы, среди которых — ряд финансовых и экономических санкций.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Украине на фоне вероятного военного вторжения. Согласно заявлению британцев, потенциальным кандидатом на роль лидера является бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.