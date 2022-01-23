Глава ВМС Германии после заявлений об Украине потерял должность

Заявление об отставке написал командир ВМС Германии вицеадмирал Кай-Ахим Шенбах. Ранее он спровоцировал дипломатический конфликт своими заявлениями об Украине и Грузии.



Об этом сообщил Bild.



По данным немецкого издания, заявление об уходе он уже подал. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, в свою очередь, согласовала его отставку.



В свою очередь, украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина приветствует отставку командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха на фоне скандала из-за его высказываний о Крыме и об «уважении Владимира Путина».



«Однако этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. строй Германии должен изменить свой курс по Киеву», — сказал Мельник.

Ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а Грузию нельзя принимать в НАТО.



