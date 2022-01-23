Канада может отправить партию стрелкового оружия в Украину — CBС

Канада рассматривает возможность отправить в Украину партию стрелкового оружия на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Об этом пишет канадский телерадиовещатель CBC, ссылаясь на свои источники.



Вдобавок к стрелковому оружию Украине могут отправить защитные жилеты и очки. Они будут частью пакета летального и нелетального снаряжения. В то же время, как сообщает издание, решение еще не принято.

В CBC допускают, что помощь, вероятно, будет включать в себя оснащение для Сил территориальной обороны.



В посольстве Украины в Оттаве 22 января также заявили, что Украина «очень стремится получить критически важное снаряжение от друзей в Канаде», чтобы лучше обеспечить недавно созданные Силы терробороны.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 18 января заявила, что правительство страны рассмотрит вопрос о предоставлении Украине вооружения на фоне возможного обострения российской агрессии.

Также 21 января правительство Канады объявило, что готово предоставить Украине кредит до 96 миллионов долларов США для поддержания экономической устойчивости и развития на фоне возможного нового вторжения России.