В Кремле заявили, что будут «защищать своих граждан» в ОРДЛО в случае эскалации

В России заявили, что готовы реагировать в случае, если «Украина и Запад будут устраивать провокации на Донбассе против российских граждан».



Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, передает РБК.



«Все четко было выяснено и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Это только собаки лают. Волк он кусает, да и только. Как сказал начальник Генерального штаба [Валерий Герасимов], Россия на все провокации может ответить. И не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать», — сказал Гаврилов.



Важно отметить, что под «своими гражданами» РФ подразумевает граждан Украины, которые проживают на неподконтрольной территории Донбасса и которые были вынуждены получить российские паспорта.

Ранее американская разведка сообщала, что Россия ищет повод для вторжения в Украину. В частности, посредством диверсионной деятельности и информационных операций.



В свою очередь в Кремле подобные обвинения отрицают.