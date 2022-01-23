Главные новости Донбасса за неделю

Коротко и содержательно о том, что произошло на Донбассе за эту неделю.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Россия будет готова отдать Донбасс при условии, что Украина забудет про Крым, заявил президент Владимир Зеленский. При этом Зеленский заверил, что"Крым никто не забудет".



В Женеве состоялись переговоры государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Госсекретарь США предложил РФ отвести войска и начать переговоры для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Для этого, по словам Блинкена, президент США Джо Байден готов снова встретиться с Владимиром Путиным. Госсекретарь также сообщил, что США на следующей неделе предоставят российской стороне письменный ответ относительно предложенных Москвой гарантий безопасности.



На следующей неделе пройдут консультации с главами фракций Госдумы по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину для признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а затем документ рассмотрит Совет Думы. Предложение депутатов Компартии РФ не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов, заявил и.о первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин. Кремль отказался комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. При этом в Совете федерации РФ, комментируя инициативу Компартии РФ, заявили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.



Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» не являются «независимыми республиками», потому что их представители при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года отозвали итоги «референдума».



Турция намерена организовать переговоры по выполнению Минских соглашений в Стамбуле с участием России, Украины, ОБСЕ и «представителей Донбасса». Украина и Россия с одобрением относятся к идее посредничества Турции в переговорном процессе между странами, пишет Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.



Эстония, Литва и Латвия получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и продолжают тесно сотрудничать, чтобы оперативно доставить его в Украину. Великобритания на этой неделе отправила в Украину бойцов спецназа и 2 000 единиц противотанкового оружия. Готовность осуществить поставки вооружения Украине на фоне агрессии РФ также выразили Чехия и Нидерланды.



На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут эвакуировать семьи американских дипломатов. По крайней мере, в США рассматривают такую возможность, пишет Bloomberg. Позже CNN стало известно, что посольство США в Киеве попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников, эвакуацию могут начать на следующей неделе.



Политика



Государственное бюро расследований обнародовало предполагаемую схему незаконных поставок угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в причастности к которым подозреваются народные депутаты Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Печерский районный суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств. Прокуратура просила взять Порошенко под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 1 миллиарда гривен. Экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин находится в международном розыске в рамках уголовного производства, в котором фигурирует Порошенко.



Права человека



Более шести лет в плену группировки «ДНР» находится гражданин Украины Богдан Ковальчук, задержанный представителями «МГБ» в возрасте 17 лет вместе с пятью несовершеннолетними друзьями. В заключении он испытал пытки и нуждается в медицинской помощи. Шестерых подростков члены «МГБ ДНР» задержали в Ясиноватой в августе 2016 года по обвинению в подрывной деятельности. Их осудили за «терроризм» на срок от десяти до пятнадцати лет.



Общество



В 2021 году Беларусь предоставила гражданство почти трем тысячам жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, рассказал сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский. Российские паспорта, по его словам, получили 813 тысяч жителей ОРДЛО, согласно данным на январь 2022 года.



Оболонский районный суд Киева разрешил задержать и объявить в международный розыск обвиняемого в деле о пытках в донецкой тюрьме «Изоляция» Евгения Бражникова, который находится во Франции.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: 30 лет в трубу. Как метрополитен Донецка из перспективного проекта превратился во взрывоопасный объект // Поставки угля с территории под контролем «ДНР» и «ЛНР» в начале войны. Разбор // Воинский учет женщин. Почему процесс решили отсрочить и что об этом думают в Донецкой области.



«Донбасс Реалии»: NLAW, Javelin, Stinger. Кто и чем вооружает Украину? // Какое оружие уже есть у украинской армии и что еще дадут США, Канада, Литва, Латвия, Эстония, Чехия? // Россия продолжает отправлять танки, артиллерию и военные в границы Украины // Путин и Лукашенко готовят совместные учения «Союзная решительность 2022» // Где сосредоточена российская армия и российская военная техника?



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