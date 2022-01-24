Президент США Джо Байден рассматривает вариант с размещением нескольких тысяч военных, а также авиации и кораблей в Восточной Европе и Балтии, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.



Расширение военного участия США на европейском континенте может произойти «на фоне опасений российского вторжения в Украину», отмечается в материале.



По информации издания, в субботу на встрече в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде высокопоставленными чиновниками из Пентагона главе государства были предложены несколько вариантов, благодаря чему американских военных можно переместить намного ближе к РФ.



Вариантами предполагается отправка от 1 000 до 5 000 военнослужащих в восточноевропейские страны. Если ситуация ухудшится, то это количество увеличится в 10 раз.



По утверждению одного из источников, Байден примет решение на этой неделе.



Однако пока ни одним из рассматриваемых вариантов не предполагается развертывание дополнительных американских войск в самой Украине, подчеркивает издание.

Вашингтон не отправит войска в Украину даже в том случае, если Кремль пойдет на вторжение. Такое мнение высказал обозреватель Роберт Бернс в статье для агентства Associated Press. В случае развязанной войны против РФ В Украине «силы и ресурсы США на длительный период будут связаны, к тому же это может привести к большим человеческим жертвам».



Вместе с тем США продолжают помогать Украине вооружением. Новые партии были получены Киевом в субботу и в воскресенье.