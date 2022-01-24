Блинкен заявил, что Олимпиада не помешает планам Путина по вероятному вторжению в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Олимпийских игр в Пекине не окажет влияния на планы Кремля по поводу вероятного вторжения в Украину. Об этом он заявил в интервью CBS.



Дипломат уточнил, что Москва будет принимать решение, учитывая «оценки президента Путина относительно того, что отвечает ее интересам».



Заодно Блинкен напомнил, что, если Россия решится на военную агрессию, то ее будут ждать «огромные последствия».

Президент Китая Си Цзиньпин в ходе недавнего телефонного разговора мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться в Украину, чтобы военный кризис в Европе не затмил Олимпийские Игры, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах Пекина.



Подчеркивается, что начало вторжения в Украину в самый разгар Олимпийских игр подорвет отношения между Россией и Китаем и «рискует втянуть Китай в дипломатическую драку».