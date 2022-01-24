МИД Украины раскритиковал премьера Баварии, который не поддержал ужесточение санкций против РФ

Высказывания главы правительства Баварии Маркуса Зедера наносят ущерб двусторонним отношениям Украины и Германии. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«На фоне последних событий в украинско-германских отношениях и текущей ситуации с безопасностью в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера. Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы», — приводит слова Николенко агентство «Интерфакс-Украина».



По его словам, именно разрушение единства в сдерживании России – вот к чему сейчас стремятся в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы.



«Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом», — подчеркнул Николенко.



По его словам, господин Зедер отмечает важность поставки российских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.



«Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия — это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля относительно Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации германского общества. Призываем господина Зедера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России», — резюмировал Николенко.

Накануне премьер Баварии заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что ужесточение санкций против России «не может быть решением», потому что санкции малоэффективны. Он также считает, что ограничения против газопровода «Северный поток — 2» могут навредить самой Германии.