На Донетчине за сутки скончались пять человек с COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 84 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще пять пациентов.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 173 907 человек. Из них 164 570 пациентов выздоровели, 5267 — умерли.

За воскресенье, 23 января, в Украине выявили 12 915 случаев заражения коронавирусом, что на 2 529 случаев больше, чем днем ранее. Об этом сообщает министерство здравоохранения.