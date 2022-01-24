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«Путь в пропасть». Спикер Рады — о проекте признания «Л-ДНР» Россией

24 января 2022, 12:08

«Путь в пропасть». Спикер Рады — о проекте признания «Л-ДНР» Россией

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на инициативу Коммунистической партии РФ о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

«В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты всерьез раздумывают о признании так называемых «Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Стефанчук во время заседания согласительного совета глав фракций и комитетов в понедельник.

В этой связи он предложил российским парламентариям «сосредоточиться на собственных проблемах и не затмевать себя мифом о собирании земель».

«Чтоб иметь международную поддержку и признание, нужно в первую очередь заботиться об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и другим проблемам», — подчеркнул спикер Рады.

Он добавил, что покушаться на территориальную целостность соседних государств — «это путь в пропасть».

Стефанчук анонсировал, что на этой неделе Рада обсудит этот вопрос. «Убежден, что украинский парламент ответит достойно», — подчеркнул он.

Спикер Рады сразу внес предложение зарегистрировать и принять постановление об обращении к ООН, Европейскому парламенту, правительств и парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций «относительно неприятия военного шантажа относительно Украины со стороны РФ, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины».

Стефанчук уточнил, что проект уже готов и подписан руководством парламента. Теперь его рассмотрит профильный комитет, чтобы уже завтра документ могли принять в зале.

19 января депутаты от Компартии России внесли проект постановления, предлогающий официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». 

В Кремле ответили, что не будут комментировать предложение о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет рассмотрен Госдумой. 

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что не уверен в том, что сейчас Россия сможет признать «ДНР» и «ЛНР». А в Совете федерации РФ отметили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы заявили, что предложение КПРФ о признаии «Л-ДНР» не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов.

На этой неделе пройдут консультации с главами фракций Госдумы по проекту КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР», а затем документ рассмотрит Совет Думы.

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