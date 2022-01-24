На Луганщине задержали экс-боевика, который приехал за украинской пенсией

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», пытавшегося попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии, сообщает пресс-служба СБУ.



Как выяснилось, ранее он участвовал в боевых действиях сил АТО в районе Луганска и трассы Бахмутка.

По данным следствия, местный житель в мае 2015 года примкнул к рядам боевиков, где обслуживал вражескую технику т обустраивал фортификационные сооружения.



Через некоторое время мужчина покинул незаконное вооруженное формирования из-за конфликта с главарями, которые заставляли подчиненных платить им «дань». Теперь он решил оформить пенсию на подконтрольной украинской власти территории, где и был задержан сотрудниками спецслужбы.



Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 260 (участие в деятельности незаконных вооруженных формированиях) УК Украины.



Кроме того, идет проверка информации о возможной причастности экс-боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.