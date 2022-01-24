Зеленский ожидает от внешней разведки «наступательных действий в отстаивании национальных интересов»

Украинская Служба внешней разведки должна начать наступательные действия в отстаивании национальных интересов Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи со служащими СВР по случаю Дня внешней разведки Украины.



«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка», — констатировал Зеленский.



Он подчеркнул, что информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.



Президент отметил роль СВР в подготовке материалов по «ключевым аспектам безопасности», в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах «Северного потока — 2», обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.



«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и в дальнейшем оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», — подчеркнул президент.



Зеленский отметил важность получения правдивой информации, чтобы ей никто не манипулировал и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.



«Наши граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», — отметил он.