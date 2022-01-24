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В Кремле назвали фейком новость о просьбе Си Цзиньпина не нападать на Украину

24 января 2022, 15:08

В Кремле назвали фейком новость о просьбе Си Цзиньпина не нападать на Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал фейком появившиеся новости о том, что китайский лидер Си Цзиньпин обратился с просьбой к Владимиру Путину не нападать на Украину во время Олимпиады, передает ТАСС.

В ходе сегодняшнего общения с журналистами представитель Кремля заявил, что такая новость является способом нагнетания напряженности.

«Это способ нагнетания напряженности, что реализуется со стороны НАТО и США», — заявил он.

По словам Пескова, публикацию о такой просьбе председателя КНР следует отправить «в фейковую истеричную корзину». Заодно он напомнил, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что публикация является не только клеветой, но и попыткой очернить Олимпиаду-2022.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Олимпийских игр в Пекине не окажет влияния на планы Кремля по поводу вероятного вторжения в Украину.

Командующий Операцией объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал вероятную дату вторжения российского агрессора. Согласно его прогнозу, это может произойти 20 февраля — в день завершения пекинской Олимпиады. 

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