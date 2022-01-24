У Зеленского отреагировали на отъезд сотрудников посольств из Киева

Все диппредставительства стран Запада по-прежнему работают и на практическом уровне никаких изменений нет.



Так прокомментировал отъезд сотрудников посольств из Украины советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНИАН.



«Решения об отъезде мы рассматриваем как следствие определенных внутриполитических дискуссий в странах, где власть не хочет столкнуться еще и с чрезмерной критикой из-за опасных нюансов работы дипломатов», — отметил Подоляк.



Он отметил, что «если существует риторика по поводу военной угрозы, то вполне предсказуемыми могут быть и ряд решений как следствие данной риторики».



При этом советник подчеркнул, что действия иностранных государств не являются эвакуацией, потому что большая часть сотрудников диппредставительств остаются в Украине. Он высказал предположение, что пересмотр данных решений может произойти уже в феврале.



В заключение Подоляк указал на важность корректной трактовки данной ситуации в СМИ: журналистам не следует применять слово «эвакуация» там, где «данное слово является неадекватным и ложным».

Госдеп США разрешил добровольный отъезд нанятых сотрудников посольства в Киеве, а также дал указание по поводу отъезда членов их семей «в связи с угрозой военных действий со стороны России, которая сохраняется».



В МИД Украины заявили, что приняли во внимание решение Госдепартамента США по поводу отъезда членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности покинуть страну на добровольной основе.



