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«ЛНР» смогла трудоустроить только половину обратившихся работников закрытых шахт

24 января 2022, 16:41

«ЛНР» смогла трудоустроить только половину обратившихся работников закрытых шахт

Около 600 обратившихся горняков с ликвидированных шахт смогли трудоустроиться при помощи подконтрольного группировке «ЛНР» центра занятости. Однако это только половина шахтеров, которые обратились в центр после потери работы.

Об этом сообщает «министерстве труда и социальной политики ЛНР».

Там отметили, что в рамках целевой программы «Содействие в трудоустройстве и социальная защита граждан, уволенных в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников предприятий по добыче угля» с мая 2020 года по декабрь 2021 года в центре занятости зарегистрировано 1,3 тысячи участников.

«Каждый второй гражданин трудоустроен на постоянные рабочие места (в том числе на созданные дополнительные (новые) рабочие места (с использованием механизма субсидирования работодателей), а также с предоставлением дотации работодателю)», — говорится в сообщении центра занятости.

Там подчеркнули, что с целью дальнейшего трудоустройства организовано прохождение профессионального обучения, а также участникам программы предоставлено право досрочного выхода на пенсию.

Выплата пособия по безработице назначена 635 участникам программы.

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