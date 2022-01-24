«ЛНР» смогла трудоустроить только половину обратившихся работников закрытых шахт

Около 600 обратившихся горняков с ликвидированных шахт смогли трудоустроиться при помощи подконтрольного группировке «ЛНР» центра занятости. Однако это только половина шахтеров, которые обратились в центр после потери работы.



Об этом сообщает «министерстве труда и социальной политики ЛНР».



Там отметили, что в рамках целевой программы «Содействие в трудоустройстве и социальная защита граждан, уволенных в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников предприятий по добыче угля» с мая 2020 года по декабрь 2021 года в центре занятости зарегистрировано 1,3 тысячи участников.



«Каждый второй гражданин трудоустроен на постоянные рабочие места (в том числе на созданные дополнительные (новые) рабочие места (с использованием механизма субсидирования работодателей), а также с предоставлением дотации работодателю)», — говорится в сообщении центра занятости.



Там подчеркнули, что с целью дальнейшего трудоустройства организовано прохождение профессионального обучения, а также участникам программы предоставлено право досрочного выхода на пенсию.



Выплата пособия по безработице назначена 635 участникам программы.