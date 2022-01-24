На Донбассе было тихо с полуночи

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 23 января, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых восемь — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий ранен.