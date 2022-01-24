У Януковича опровергли смерть его жены

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир опроверг информацию о смерти его жены Людмилы Янукович.



«Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», — написал Кирасир на своей странице в Facebook.



Ранее о «смерти» Людмилы Янукович в своем телеграм-канале сообщил политтехнолог и блогер Владимир Петров. Позднее Петров признал, что придумал эту новость, чтобы показать, «как работают медийно-психологические атаки».