Глава ПАСЕ призвал все стороны к деэскалации на Донбассе

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс на своей первой пресс-конференции по случаю избрания в должность призвал все стороны конфликта на востоке Украины к деэскалации. Об этом сообщает ТАСС.



«Я призываю все причастные стороны к деэскалации. Начните говорить друг с другом. Если мы в Европе не будем говорить друг с другом, а будем стрелять, это будет худшее, что можно было бы сделать для наших граждан», — заявил он.



Кокс констатировал выросшую напряженность в этом регионе и заверил, что будет делать все для защиты прав человека и верховенства закона, поскольку «это первое, что попирается в случае такого сценария».



«Я видел в последнее время много инициатив на дипломатическом фронте и аплодирую этим усилиям. Дипломатия должна стать ответом на кризис, а не игра военными мускулами», — сказал он.



Кокс напомнил, что ПАСЕ и СЕ неоднократно озвучивали призыв к соблюдению международных границ Украины. «Изменять их без согласия стран-участниц неприемлемо», — подчеркнул он, отметив, что в СЕ уже выражали протест против аннексии Крыма Россией. Обращаясь отдельно к России, Кокс также призвал ее способствовать деэскалации напряженности в регионе и мирному урегулированию конфликта.

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