Суд оставил под домашним арестом подозреваемых в убийстве Шеремета

Шевченковский районный суд Киева оставил под ночным домашним арестом подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Ходатайство защитника Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения... Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения Кузьменко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения...», — говорится в определении суда, оглашенном в понедельник.



Определение суда обжалованию не подлежит.



Следующее заседание состоится 9 февраля в 15.00.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.



25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.