«ЛНР» заявила о 7 умерших от COVID-19 за три дня

За минувшие сутки, 24 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 42 новых случая заражения коронавирусом.



Выздоровели 46 пациентов. За последние 3 дня умерли от осложнений 7 ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 22 187 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 619 человек, а 3151 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.