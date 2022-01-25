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Байден обсудил с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины

25 января 2022, 10:02

Байден обсудил с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден и европейские лидеры провели телефонный разговор, основной темой которого стало наращивание российских войск у границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Собеседниками американского лидера стали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Италии Марио Драги и Великобритании Борис Джонсон, президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Лидеры подчеркнули общее стремление к урегулированию дипломатическим путем нынешней напряженности и рассмотрели недавно состоявшиеся контакты с Россией в различных форматах. Кроме того, они обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей агрессии РФ против Украины, включая подготовку к применению в отношении России масштабных последствий и серьезных экономических издержек за такие действия, а также к укреплению безопасности на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

Также между лидерами была достигнута договоренность о продолжении консультаций с союзниками и партнерами, включая Евросоюз, ОБСЕ и НАТО.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор 2 января. По информации пресс-службы Белого дома, Байден «ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс на своей первой пресс-конференции по случаю избрания в должность призвал все стороны конфликта на востоке Украины к деэскалации.

Байден заявил, что вторжением России в Украину будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями.

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