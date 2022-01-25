В Киеве связали переброску российских военных с желанием Кремля вызвать панику в Украине

Россия сообщениями о переброски своих военных ближе к украинской границе добивается панических настроений в Украине. Об этом заявил руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры и инофрмполитики Игорь Соловоей в комментарии телеканалу UATV.



К таким сообщениям он отнес информацию российских СМИ о передвижении своих войск под предлогом военных учений.



«Это делается для того, чтобы как можно больше наполнить информационное пространство сообщениями о силе и мощности российской армии. Это рассчитано на панику и панические настроения», — сказал Соловей.



К информационному обеспечению боевых действий отнес специалист обвинения Киева со стороны Москвы в подготовке провокаций на неподконтрольной части Донбасса.



«Есть соответствующий термин — информационное обеспечение боевых действий. Это как раз является информационным обеспечением боевых действий», — подчеркнул он.

В понедельник состоялось заседание СНБО, на котором, в частности, обсуждался вопрос скопления российских войск у границ Украины. По итогам заседания президент Владимир Зеленский заявил украинцам, что ситуация под контролем и призвал не паниковать. Схожее заявление сделал и секретарь СНБО Алексей Данилов.