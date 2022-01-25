На Луганщине объявлено подозрение студенту, вступившему в ряды боевиков

Старобельские правоохранители заочно сообщили о подозрении «правоохранителю ЛНР» по факту участия в деятельности незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



Следователи установили, что в октябре 2014 года студент одного из учебных заведений Старобельска бросил учебу и добровольно вступил на «службу» в ряды «правоохранительного органа» группировки «ЛНР».



Парень дежурил на блок-посту на неподконтрольной Украине части Луганщины. В камуфлированной одежде со знаками различия и автоматом он осуществлял контрольно-пропускной режим, проверяя автомобили и документы у граждан, которые пересекали блок-пост.



Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.



За содеянное фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без нее, отмечается в сообщении.