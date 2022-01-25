Без объяснений: Порошенко опоздал в ГБР и через 7 минут покинул здание

Лидер «Европейской солидарности», пятый президент Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене, прибыл в Государственное бюро расследований, однако через 7 минут ушел оттуда, не дождавшись следователя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Вчера, 24 января, Порошенко был вызван в ГБР на конкретное время — 16:00. Он опоздал, а в 16:11 адвокат политика позвонил следователю и сообщил о прибытии.



По информации ГБР, следователь был в холле через 4 минуты, но ни Порошенко, ни его адвокатов там уже не было. Следователь позвонил адвокату Игорю Голованю, однако тот не ответил на вопрос, по какой причине они ушли.



В ГБР утверждают, что Порошенко с адвокатами прибыл в 16:07, в 16:11 он был зарегистрирован в «Журнале посетителей», а в 16:14 покинул здание Бюро.



«Таким образом, подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР примерно 7 минут. Они покинули здание, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече», — говорится в сообщении.



В Бюро считают, что такие факты следует расценивать как «ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей».



В свою очередь один из адвокатов политика Илья Новиков разместил на своей странице в Facebook видео, где Порошенко находится в холле здания ГБР.



«Можем зафиксировать, что нас здесь никто не ждал. Сейчас уже 16:12, да?» — сказал Порошенко, после чего покинул с адвокатами помещение.

20 декабря 2021 года ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.



19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по «угольному делу».



Офис генпрокурора решил обжаловать такую меру пресечения для Поршенко. Прокуроры будут настаивать, чтобы к нему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллиард гривен.