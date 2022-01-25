«ДНР»: Еще 647 заболевших и трое умерших от коронавируса

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 24 января, выявили 647 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



В Указанный период от осложнений умерли три человека, выписаны после выздоровления 54 пациента.



За все время пандемии «ДНР» признает 122 527 заболевших COVID-19. Из них 109 313 человек выздоровели, летальных случаев — 9 485. Продолжают болеть 3 729 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 50 случаев пневмоний. Из них госпитализирован 21 человек. Всего на лечении находится 619 пациентов с пневмониями, в том числе 336 на кислородной поддержке (+6 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.