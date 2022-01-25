Рада обратится к ООН относительно «неприемлемости военного шантажа со стороны РФ»

Верховная Рада обратится к ООН, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу «неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины».



Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании 282 голосами народных депутатов.



Как сказано в пояснительной записке к документу, принятие постановления направлено на реализацию стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, который был закреплен в Конституции Украины и поддерживается подавляющим большинством граждан Украины.



«Ничем неоправданные агрессивные геополитические амбиции Российской Федерации, которая в нарушение всех международных договоренностей пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой мирному поступательному демократическому развитию, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран бывшего СССР, прямой угрозой странам Европы и всего мира», — подчеркивают авторы постановления, среди которых спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и вице-спикеры Александр Корниенко и Елена Кондратюк.



Они указывают, что попытки России «говорить с демократическим миром на языке требований и ультиматумов, попытки пересмотреть основополагающие принципы европейской безопасности, концентрация ее вооруженных сил на восточной границе свободной Европы, посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины <...> — все это должно побуждать цивилизованный мир принять срочные и действенные политико-дипломатические меры для совместного сдерживания Российской Федерации, которая нарушает общепризнанные принципы и нормы международного права и избрала бесперспективный путь шантажа и угроз».