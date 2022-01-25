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На Луганщине за сутки выявили почти 400 новых случаев COVID-19

25 января 2022, 13:05

На Луганщине за сутки выявили почти 400 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 387 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

При этом за сутки выздоровели 64 человека, умерли от осложнений заболевания 4 человека — 62-летняя женщина из Лисичанска, 72-летний мужчина из Рубежного и 63-летняя и 86-летняя женщины из Кременского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 62 393 жителей области. Из них выздоровели — 57 751 человек, умерли — 2 259 пациентов.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 307 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 35,7 (при пороговом уровне — 60).

В Минздраве сообщили, что за понедельник, 24 января, в Украине выявили 19 118 случаев заражения коронавирусом, что на 6 203 случаев больше, чем днем ранее.

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