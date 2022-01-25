Международный фонд выделит 35 миллионов фунтов на восстановление Донбасса

Официальный запуск международного фонда «Партнерство за сильную Украину» состоится в конце января. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



По ее словам, данный проект — совместная инициатива Великобритании, Канады, США, Швейцарии и Швеции. Его подписание запланировано на 31 января.



Верещук уточнила, что стоимость проекта составляет 35 миллионов фунтов стерлингов (примерно 47 миллионов долларов США), которые будут выделены на протяжении 3 лет.



Целью деятельности фонда заявлено поддержание долгосрочного устойчивого развития и повышения устойчивости общин, пострадавших от агрессии РФ, предотвращение дальнейшей эскалации и подготовка к постепенной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.



По утверждению министра, уже определены основные проекты, которые планируется реализовать в этом году. Они касаются укрепления и состоятельности общин, а также энергоэффективности. В данный момент проводится обсуждение деталей подписания соглашения, подытожила Верещук.

Верещук сообщила, что Кабмин обратился к Верховной Раде с просьбой отозвать законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях. Такое решение было принято после ряда консультаций на предмет реализации законопроекта с учеными и корректорами во время рабочих поездок в Донецкую и Харьковскую области.



Три тысячи квартир для переселенцев планируют купить по государственным программам в 2022 году. По словам Верещук, жилье будут покупать по программам трех министерств.