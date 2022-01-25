Резников заявил о готовности встретиться с Шойгу

Министр обороны Алексей Резников заявил, что готов встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу на международных переговорах с участием партнеров. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады после завершения сегодняшней встречи с главами депутатских фракций, передает LBTV.



По словам министра, если в рамках переговорного процесса на площадке в Брюсселе или Мюнхене прозвучит предложение о встрече с Шойгу, то он готов к этому.



«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны США, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться — я буду готов встретиться», — сказал Резников.



Кроме того, он заверил, что ВСУ полностью укомплектованы и готовы к выполнению задач. По заверениям министра, морально-психологическое состояние в армии отличное, оружия достаточно, защита государства ведется уверенно и грамотно.

Резников заявил, что украинцам не стоит собирать «тревожные чемоданчики», несмотря на новости об угрозе российского вторжения.



Также министр обороны дал оценку поставкам вооружения из США и Британии. Украина получила то, о чем ранее могла только мечтать, заявил он.