В Славянске «заминировали» все школы, глава ВГА призывает к спокойствию

В Славянске сегодня проверяют поступившее сообщение о якобы заминировании всех школ города. Об этом написал в Facebook глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.



Он призвал жителей Славянска к спокойствию.



«Волна "заминирований" школ, прокатившаяся по стране, добралась и до Славянска. Спецслужбы получили информацию о том, что якобы заминированы все школы Славянской громады. Несмотря на абсурдность этого предположения, будет проведена эвакуация детей и сотрудников из зданий. После этого все школы обследуют правоохранители с собаками», — написал глава ВГА.



Вадим Лях напомнил, что ни в одном городе Украины информация о минировании школ после проведенной проверки не подтвердилась.